「エンゼルス−ドジャース」（１１日、アナハイム）ドジャース・山本由伸投手が初回初球を先頭打者被弾するなど、いきなり２点を奪われた。エンゼルスの１番・ネトに外角低め１５４キロをとらえられ、右中間スタンドへ運ばれた。ネトは今季自身８本目の先頭打者弾。山本は１死後、トラウト、ウォードへ連続四球。２個目の四球はフルカウントからの低め１５３キロがかなり辛いボール判定となる不運もあり、一、二塁とピンチ