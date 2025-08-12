夏の装いに悩む季節、機能性もデザインも妥協したくないあなたへ。Speedoから登場した今季のレディースアイテムは、環境に配慮した素材「Sensitive Reco」使用で、肌にも地球にも優しいラインナップ。水着としてだけでなく、街中やリゾート、子育てシーンにも対応する着回し力の高さが魅力です。UVケアや体型カバー機能付きで、忙しい女性たちを心強くサポートしてくれる注目アイテムをご紹介します