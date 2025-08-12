電気料金などの負担軽減と温室効果ガスの削減を図ろうと、三重県は5万円以上の省エネ家電を購入した人に、最大3万円分をポイントで還元するキャンペーンを8月1日から実施しています。キャンペーンは県内に住む人を対象に行われ、省エネルギーの性能が高いと認められた5万円以上のエアコンや冷蔵庫など、4つの品目を県内にある約700の登録店舗で購入すると、最大3万円のキャッシュレスポイントなどに交換できます。10年前の冷蔵庫を