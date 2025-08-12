12日朝、仙北市の畑でトウモロコシ約40本が食い荒らされているのが見つかりました。仙北警察署の調べによりますと12日朝、仙北市田沢湖生保内字沼田にある畑を確認していた仙北市の60代の男性が、栽培していたトウモロコシ約40本が食い荒らされているのを発見しました。畑にはクマのものとみられる足跡が残っていました。被害にあったのは、11日午後6時ごろから12日午前7時ごろまでの間とみられています。警察は関係機関に連絡する