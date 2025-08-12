8月11日は「山の日」です。三重県菰野町にある御在所岳の山頂では「山の日」を記念したイベントが開かれました。御在所岳山頂は雨と霧のあいにく天気となりましたが「山の日」を祝おうと山好きの人が集合。集まった人たちに山の日の記念カードが配られました。この後、登山客らは一等三角点に整列し、記念撮影を行いました。参加者は「今年は雨で大変ですけど、楽しかった」「心は晴天です」と楽し気に話し、御在所ロープウエイの