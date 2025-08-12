瀬戸内地方は、前線や湿った空気の影響で曇っていて局地的に雨が降っています。昼過ぎ以降も曇りの天気が続き、雨の降るところがあるでしょう。雷を伴うおそれがあるため、天気の急変に注意してください。日中の最高気温は岡山で30度、津山で28度、高松で34度でしょう。11日より3度程度高い見込みです。 13日は湿った空気の影響で雲が広がり、雨の降るところがあるでしょう。午後は雷雨に注意が必要です。朝の最低気温は岡山で25