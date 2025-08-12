【ワシントン＝淵上隆悠】米国のトランプ大統領は１１日、米アラスカ州で１５日に予定するロシアのプーチン大統領との会談で、ロシアが制圧したウクライナ領の一部をウクライナに返還するよう求める考えを示した。停戦には「領土の交換」が不可欠だとの認識を改めて示し、ウクライナ側にも譲歩を求める姿勢を鮮明にした。ホワイトハウスで記者団に述べた。トランプ氏は「プーチン氏に『戦争を終わらせなければならない』と伝え