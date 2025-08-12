◇プロ野球セ・リーグ中日2-0巨人（11日、東京ドーム）5回ウラに2アウトながら2、3塁のチャンスを演出した巨人は、ピッチャー戸郷翔征投手の打席で代打の荒巻悠選手を送りました。5回2失点という成績で敗戦投手となった先発の戸郷投手ですが、この交代のタイミングについて杉内俊哉投手チーフコーチは、2点目の失点が大きく影響したと語りました。「はじめの1点はカウント負けして打たれているんですが、その次の1点。山本ヤスに