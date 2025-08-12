アウディ ジャパンは、2025年7月24日にミドルサイズSUVの「Q5/Q5スポーツバック」と、その高性能モデルとなる「SQ5/SQ5スポーツバック」の最新モデル日本導入を発表した（写真：三木 宏章）【写真を見る】ついに日本導入、アウディの新型「Q5/Q5スポーツバック」の全容（97枚）ドイツ・アウディを手がけるアウディ ジャパンは、2025年7月24日より、フルモデルチェンジを受けたミドルサイズSUVの新型「Q5」シリーズの国内販売を開始