【Woochi the Wayfarer】 発売日・価格：未定 「Woochi the Wayfarer」 ネクソンは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用アクションアドベンチャー「Woochi the Wayfarer」を8月12日に発表した。発売日および価格は未定。 「Woochi the Wayfarer」は韓国に実在したとされる人物チョン・ウチ（Jeon Woochi）を主人公にしたアクションアドベンチャーゲー