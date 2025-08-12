◆第１０７回全国高校野球選手権大会第７日▽２回戦山梨学院６―２聖光学院（１２日・甲子園）山梨学院の二刀流２年生・菰田陽生（はるき）が、甲子園初先発で６回まで聖光学院をノーヒットノーランに抑える好投を見せた。１９４センチの身長から投じる力強い直球とスライダーがさえ、聖光学院打線を圧倒。６回までは、１四球と味方の２失策による走者しか出さなかった。７回表に先頭の４番・竹内啓汰中堅手（３年）に初安