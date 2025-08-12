◆米大リーグジャイアンツ―パドレス（１１日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）パドレスダルビッシュ有投手（３８）が１１日（日本時間１２日）、敵地・ジャイアンツ戦に先発し、初回は３者凡退と上々の立ち上がりを見せた。相手エース・ウェブとの投げ合いで０―０の初回。１番・ラモスを二ゴロに打ち取ると、２番・ディバースは９４・１マイル（約１５１・４キロ）直球で中飛。３番・アダメズは初