◇インターリーグドジャース―エンゼルス（2025年8月11日アナハイム）エンゼルスのザック・ネト内野手（24）が11日（日本時間12日）、本拠でのドジャース戦に「1番・遊撃」で先発出場。初回の第1打席で今季8本目の先頭打者アーチとなる18号本塁打を放った。初球だった。相手先発・山本由伸の95・9マイル（約154・3キロ）外角直球をフルスイング。打球はあっという間に右中間スタンドに吸い込まれ、先頭打者アーチで本拠