11日、きのこの山・たけのこの里のイベントが都内で行われ、お笑い芸人の山里亮太（48）と俳優の森崎ウィン（34）が登壇した。【映像】カズレーザーの話題に触れる山里亮太今回、山里がきのこ派、森崎がたけのこ派のアンバサダーを務めており、AIを使ってどっち派かを判定するという斬新な試みが行われた。今年で発売50周年を迎える「きのこの山」だが、世界20カ国を対象にきのこ派・たけのこ派の調査を実施したところ、14カ