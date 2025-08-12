東京時間10:12現在 ＮＹ原油先物SEP 25月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝63.99（+0.03+0.05%） 時間外取引でニューヨーク原油は小動き。１５日の米ロ首脳会談を控えて模様眺めムードが強まりつつある。ウクライナ停戦期待は限定的だが、両国が首脳会談にこぎつけたこともあり、積極的に動きづらい。 MINKABU PRESS