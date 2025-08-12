Harmon-SP MOONDROPは、TAGO STUDIOとコラボしたイヤフォンとして「Harmon-SP」を発売した。価格はオープンで、市場想定価格は55,000円前後。 TAGO STUDIOを主宰する作曲家・音楽プロデューサーの多胡邦夫氏は、「音楽本来の姿を忠実に届ける」ことを信条としており、その思想が、MOONDROPが追求する音の美学と忠実性の共存という理念と響き合い、今回のコラボモデルは誕生したという。 Harmon-SP