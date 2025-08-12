東京時間10:12現在 東京金先物JUN 26月限（TOCOM） 1グラム＝16147.00（-38.00-0.23%） ＮＹ金先物DEC 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝3404.70（0.000.00%） ※東京金先物は5分程度の遅れ 国内金相場は軟調。ウクライナ停戦に向けて、米国とロシアが首脳会談にこぎつけたことから安全資産である金には売りが優勢。ただ、停戦合意には懐疑的な見方が多い。 MINKABU PRESS