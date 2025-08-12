USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK8.247.396.676.84 1MO9.157.647.447.05 3MO9.657.508.247.30 6MO9.667.438.627.47 9MO9.687.438.857.65 1YR9.727.479.037.80 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK6.918.117.65 1MO7.948.487.90 3MO8.938.818.00