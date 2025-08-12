日経平均株価は、一時1000円以上と大幅に上昇し、取引時間中の史上最高値を更新しました。【映像】日経平均株価が史上最高値を更新日経平均は取引開始後から大きく値を上げ、約1年1カ月ぶりに取引時間中の史上最高値、4万2426円を上回りました。アメリカと各国の関税協議が進展し、先行きの不透明感がいったん後退したと市場で捉えられたことなどが要因です。（ANNニュース）