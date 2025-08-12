今回は、育児をしない夫にイライラが募ってしまった女性の話をご紹介します。育児をしない夫「わが家には生後6ヶ月の息子がいます。夫は育児休暇中ではあったものの、息子のお世話はほとんど私任せ。夫に「離乳食も始まったから、有機野菜を買いに行きたいの。車で行きたいし、たくさん買いたいから、お留守番お願いできる？」と頼んでも、「息子も連れてったらいいじゃん。いつも一緒に買い物行ってるんだから」と、信じられない