活発な前線の影響で、各地で記録的な大雨となっています。12日も北陸を中心に激しい雨が降るおそれがあり、警戒が必要です。北陸付近は午後も発達した雨雲がかかり、激しく降る所があるでしょう。まとまった雨雲は、夜にかけて東北付近を通過していきそうです。九州など西日本でも局地的に激しい雨が降りそうです。13日朝までの24時間予想雨量は、北陸と東海で100ミリ、九州北部や東北などで80ミリとなっています。これまでの雨で