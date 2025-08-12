元自衛官のお笑い芸人やす子（26）が12日までにX（旧ツイッター）を更新。大雨への注意や対策を呼び掛けた。やす子は11日昼ごろの更新で「山口、九州、雨大丈夫ですか？地元の山口県宇部市も冠水してるところがあります‥」と書き出した。そして「いつでも避難できるようにモバイルバッテリーの充電確認いつも飲んでるお薬は手荷物に入れとくといいかもですね」とアドバイス。さらに「気になって川や海を観に行かないでくだ