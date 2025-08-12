【モデルプレス＝2025/08/12】5人組ガールグループ・ILLIT（アイリット）が8月10日・11日の2日間、神奈川・ぴあアリーナMMで初のファンコンサート「2025 ILLIT GLITTER DAY IN JAPAN」（以下「GLITTER DAY」）を開催。日本で初の単独公演で、日本デビューに向けて熱量を高めた。【写真】ILLIT、ライブにサプライズゲスト登場◆ILLIT、13曲をパフォーマンス「Topping」を初披露日本デビューを控えたファンコンサートであるだけに会