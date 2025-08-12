マグロの解体ショー＆試食、 徳島行きが500円！？…ご好評につき「第二弾」！ 閉幕まで折り返しを迎えた大阪・関西万博。会場に通った人だけが知っているとっておきのお得情報を、取材で10回以上足を運んでいるグルメライター・猫田しげるさんがご紹介します。 -----------後半戦は《日本がアツい》！ 「もらえるパビリオン」「無料試食」といった万博お得情報、知りたいですよね。後半戦にもなるとネットでも情報