木竜麻生が主演を務めるNHK夜ドラ『いつか、無重力の宙で』に、田牧そら、上坂樹里、白倉碧空、山下桐里、鈴木杏、生瀬勝久が出演することが発表された。 参考：上坂樹里、朝ドラ『風、薫る』もう一人のヒロインに決定2410人の候補者から選出 本作は、NHKの特集ドラマ『高速を降りたら』にてデビューを果たし、『クラスメイトの女子、全員好きでした』（読売テレビ・日本テレビ系）などの武田雄樹が脚本を務める“2