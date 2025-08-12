リズムが大幅高となっている。８日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、最終利益を１７億円から２０億円（前期比２．６倍）に上方修正したことが好感されている。 固定資産の売却や子会社清算益の発生が最終利益を押し上げる。なお、売上高３３５億円（同２．６％増）、営業利益１５億５０００万円（同８９．５％増）は従来見通しを据え置いている。 第１四半期（４～６月）決算は、売上高８３億