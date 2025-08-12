アイドルグループ「Baby’z Breath」（ベイビーズブレス、通称ベビブレ）の蒼木柚が、新曲「ガラスのダイス」についてソロインタビューに応じた。新メンバーとして加わって以来、初の新曲となるこの一曲がもたらした驚きや変化、そして今、歌う意味とは――。（「推し面」取材班）「ガラスのダイス」は、それまでの“可愛い”イメージとは一線を画す、エッジの効いたエモーショナルな楽曲。初めて耳にしたときの印象につ