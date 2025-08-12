「台風11号」は今どこに？ 気象庁によりますと、台風１１号は、きょう（１２日）午前９時には沖縄の南にあって、１時間におよそ２５キロの速さで西へ進んでいます。 ▼【画像を見る】台風はどこへ？全国各地の16日間天気シミュレーション 中心の気圧は９８０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４５メートル 中心から半径７５キロ以内では風速２５メートル以上の暴風と