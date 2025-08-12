午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は９７８、値下がり銘柄数は５７８、変わらずは６３銘柄だった。業種別では３３業種中２９業種が上昇。値上がり上位に鉱業、銀行、非鉄金属、情報・通信など。値下がりで目立つのはその他製品、石油・石炭、パルプ・紙。 出所：MINKABU PRESS