ボディビルダーでタレントの横川尚隆さん（31）が2025年8月5日、自身のインスタグラムを更新。鍛え上げられた極太の二の腕、バキバキの肉体を披露した。「あと12kgくらい絞る」横川さんは「あと12kgくらい絞る」といい、極太の二の腕がわかる自撮りショットを披露した。「やっとぱんっぱんの（クマの絵文字）さんから卒業できる」とつづっていた。また、「#お前もボディビルダーにならないか」「#どうも筋肉です」とハッシュタグを