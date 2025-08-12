14日から北海道の御前水ゴルフ倶楽部で、ISPS HANDA 夏に爆発どれだけバーディー取れるんだトーナメントが開催される。注目は今季現時点（8月3日時点）で賞金ランキング11位につけている堀川未来夢。大会名にあるバーディを多くとる選手というのは、飛距離が出てより短いクラブでパーオンを狙える選手、というイメージを持たれがち。堀川はそれに該当しないが、パーオンを狙うショット