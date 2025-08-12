グルテンが体に与える悪影響と、多く含まれている食品を解説します（写真：genzoh／PIXTA）パン、ピザ、パスタ、うどん、ラーメン、そうめん、クッキー、ドーナツなど、小麦由来のたんぱく質であるグルテンを含む食べ物は私たちの身の回りにあふれています。もし、それらが知らぬうちに体にダメージを与えているとしたら……。本稿では『腸の不調がなくなる「小麦」の抜き方』より一部抜粋のうえ、グルテンが体に与える悪影響と、