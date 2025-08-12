小学3年生の時に選挙にハマり、中学1年生で自ら「日本中学生新聞」を創刊した川中だいじさん（14）。現在はnoteやX、YouTubeなどで選挙取材の記事や動画を配信し、メディアにも寄稿するなど大活躍する中学生記者だ。【写真】「数百人の政治家に取材」”選挙マニア”川中だいじさん（14）の政治家パンフレットコレクションの一部今年7月の参議院議員選挙では、兵庫選挙区に出馬した国民民主党候補が、昨年の兵庫県知事選で斎藤