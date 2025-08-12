秋篠宮妃紀子さまと次女の佳子さまは１１日、広島市中区の平和記念公園を訪れ、原爆死没者慰霊碑に供花された。雨が降るなか、傘をさし合い、交互に拝礼して花束を手向けられた。佳子さまの拝礼は２００２年１１月以来。お二人は園内にある「原爆の子の像」や、像のそばにある折り鶴の展示ブースも見て回られた。その後、同区の原爆養護ホーム「舟入むつみ園」を訪ね、被爆者の入所者と懇談。入所者が作った折り紙を手に取って