俳優・木竜麻生が主演、森田望智が共演するNHK夜ドラ『いつか、無重力の宙で』（9月8日放送開始、総合月〜木後10：45）の新たな出演者が発表された。大人になった天文部メンバー…高校時代を演じる田枚そら＆上坂樹里＆白倉碧空＆山下桐里高校時代「一緒に宇宙に行こう」と夢を語り合った天文部の女子4人組。大人になりそれぞれの道を歩む中、ふと忘れていたかつての夢と再会し「超小型人工衛星だったら…今の私たちでも宇