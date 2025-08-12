道路が崩れ、乗用車などが転落した国道249号の現場＝12日午前、石川県七尾市中島町（石川県提供）12日午前4時55分ごろ、石川県七尾市中島町小牧の国道249号を車で走行していた男性から「車が横転した」と110番があった。県警七尾署によると、道路が崩れ、乗用車など3台が転落した。七尾鹿島消防本部によると、男性3人が病院に搬送された。全員意識があり、1人は重傷、残る2人は軽傷の見込み。同本部によると、片側1車線の道路