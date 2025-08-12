先月まで行われた女子バレーボールのネーションズリーグ（VNL）で最下位に沈み、来季VNL出場権を失った韓国。「女子バレーの辺境国」とされるほど弱体化が顕著ななか、最大の課題である“国際経験”のために自国で新たな挑戦に取り組む。【写真】韓国の美しきバレー選手、大胆スイムウェアに変身女子バレー韓国代表は本日（8月12日）から来る17日にかけて、慶尚南道（キョンサンナムド）晋州（チンジュ）市の晋州室内体育館で行わ