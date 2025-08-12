アイドルグループ・乃木坂46の池田瑛紗が、12日までに自身のインスタグラムを更新。グループ加入前の貴重ショットを公開した。【写真あり】すでに完成してる！池田瑛紗が乃木坂46加入前の貴重ショット池田は「乃木坂入る前の私。浪人時代、なかなか乃木坂のイベントに行けなくてやってたのが自分の名前の坂道見つけて写真撮ることでした笑。髪の長さも、描いたデッサンを髪ゴムで縛って持って帰ってるのも懐かしい！」と記した