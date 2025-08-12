イギリス海軍最大の軍艦、空母「プリンス・オブ・ウェールズ」が、12日朝、神奈川県・横須賀基地に入港しました。イギリス海軍の空母が日本に寄港するのは、2021年の同型空母「クィーン・エリザベス」以来です。イギリス海軍の空母「プリンス・オブ・ウェールズ」は、12日午前8時前、甲板上にF-35Bステルス戦闘機を搭載して、横須賀港に姿を現しました。「プリンス・オブ・ウェールズ」はアメリカ海軍の空母にはない反り返った甲板