日本で唯一の女性琵琶・尺八奏者でシンガーの長須与佳（ながすともか）のワンマンライブが、10月21日に目黒BLUES ALLEY JAPANで、昼夜2公演開催される。和楽器ユニット「Rin’」のメンバーであり、多くのサポートや音楽制作と引く手あまたの彼女。現在は人気ゲームを原案とした尾上松也らが出演する新作歌舞伎「刀剣乱舞」の和楽器チームに参加している。7月東京新橋演舞場、8月福岡博多座、京都南座と約2ヶ月間全ての公演に出演中