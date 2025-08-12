2025年のFAカップとコミュニティ・シールド制覇に大きく貢献したクリスタル・パレスの守護神ディーン・ヘンダーソンが、地元ファンとの絆を深める心温まる行動を見せた。試合後に訪れたロンドンのパブで、歓喜に沸くサポーターたちの飲み物代として1000ポンド（約20万円）を支払ったことがSNS上で話題となった。ヘンダーソンは5月のFAカップ決勝ではオマル・マルムシュのPKをセーブするなど、重要な場面での活躍がチーム初の歴史的