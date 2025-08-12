BTS、TOMORROW X TOGETHERが所属するBIGHIT MUSICの新ボーイズグループ・CORTIS（コルティス）が、デビューへの意気込みを込めたコンセプトフォトを公開した。【話題】BTS・TXTの弟グループ、24時間ファンと交流？CORTISは8月11日午前0時、公式SNSを通じてデビューアルバム『COLOR OUTSIDE THE LINES』の最初のコンセプトフォトを公開した。コンセプトフォトの撮影はアメリカ・ロサンゼルスの市街地やトラムの停留所で行われた。街