◆米大リーグエンゼルス―ドジャース（１１日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）ドジャース・山本由伸投手（２６）が１１日（日本時間１２日）、敵地・エンゼルス戦に先発。１球で先制を許すなど、いきなり２点を先制された。エンゼルスとの「フリーウェーシリーズ」は２年目で初登板。０―０の初回。１番・ネトに初球の外角９５・９マイル（約１５４・３キロ）直球を右中間席に運ばれた。１８号先制ソロ