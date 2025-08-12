元フジテレビアナウンサーで弁護士の菊間千乃氏が１２日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜、午前８時）に出演。日航機墜落事故から４０年がたったが「忘れてはいけない事故だなっていう風に、８月がくるたびに思います」と語った。番組では１９８５年８月１２日に乗客乗員合わせて５２０人が犠牲になった羽田空港発、伊丹空港行きの日本航空のジャンボ機が墜落した事故を特集。救助に当たった元自衛隊員が