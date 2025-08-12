米スポーツサイトのアスレチックは１１日（日本時間１２日）、プレーオフ進出候補チームにとってカギとなる８月のスケジュールを考察する特集記事を掲載した。米データサイトのファングラフスが算出しているプレーオフ進出の確率が９９・９パーセントと最も高いナ・リーグ中地区の首位を独走しているブルワーズは１８日（同１９日）から行われる今永昇太投手（３１）と鈴木誠也外野手（３０）が所属する地区２位カブスとの「稀