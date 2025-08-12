12日、ソウル中央地裁に出頭し、報道陣に一礼する金建希氏（共同）【ソウル共同】韓国のソウル中央地裁は12日、尹錫悦前大統領の妻、金建希氏の逮捕状を発付するかどうかを判断する審査を開いた。聯合ニュースが報じた。金氏の不正疑惑を捜査する特別検察官が7日、あっせん収財や資本市場法違反などの疑いで逮捕状を請求していた。金氏は審査に出席して意見を述べるとみられる。12日深夜から13日未明に結論が出る見通し。金氏