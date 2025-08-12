中国山東省青島の港湾に並べられたコンテナ＝８月４日撮影/STR/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）トランプ米大統領が１１日に署名した大統領令によると、米国と中国は互いの製品に対する関税引き上げを９０日間一時停止することで合意した。合意に至らなければ関税は即座に急上昇し、世界の二大経済大国間の貿易を事実上封鎖していた超高水準に逆戻りするリスクがあった。ＣＮＢＣが最初に報じたこのニュースは、米東部時間１２日午前０