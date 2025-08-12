「あー、晴れてよかった！楽しんでいこう！」──涼音（Vo）傾き始めた太陽が再び雲に隠れ、ようやく風が涼しくなってきた16時20分、林の中にあるHILLS STAGEにオンステージしたのは、音大の同期4人が2020年に結成したポップスバンド、レトロリロン。◆ライブ写真今年2025年5月のメジャーデビューに繋がった注目度のアップを追い風にこの夏、10以上のフェスに出演する予定だというその彼らのライブは30分のセットに代表曲を凝縮