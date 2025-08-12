◇インターリーグドジャース―エンゼルス（2025年8月11日アナハイム）ドジャースの大谷翔平投手（31）が11日（日本時間12日）、敵地でのエンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場。第1打席は二ゴロに打ち取られた。23年までプレーした古巣エンゼルスタジアムの打席に立つと、ファンは拍手や声援で迎え入れた。ただ、第1打席は相手先発・ソリアーノのシンカーにニゴロに倒れた。前日10日（同11日）のブルージェイズ戦は今季