【ワシントン＝田中宏幸】米財務省は１１日、読売新聞の取材に対し、日本からの輸入自動車に課す関税を１５％に引き下げる時期について、７月下旬の日米合意から５０日程度が目安になるとの認識を示した。９月中旬頃となる計算だが、実現はなお見通せない。米政府は７月２２日、日本から輸入する自動車・自動車部品への関税を２７・５％から１５％に引き下げることで日本側と合意した。ただ米側文書に自動車関税の引き下げにつ